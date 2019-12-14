Водителей трамваев в Петербурге призывают к протестам

В комментариях к посту высказались представители "Горэлектротранса", отметив, что подобные призывы нарушают ТК РФ. Однако в ответ пользователи уточнили, что рекомендации кодекса не зарегистрированы в Минюсте. Фото: Baltphoto

В комментариях к посту высказались представители "Горэлектротранса", отметив, что подобные призывы нарушают ТК РФ. Однако в ответ пользователи уточнили, что рекомендации кодекса не зарегистрированы в Минюсте. Фото: Baltphoto

Водители трамваев в Петербурге недовольны условиями труда и призывают коллег по цеху высказать свое возмущение в форме «итальянской забастовки».

Публикация с просьбой поддержать забастовку водителей трамвайных маршрутов №6 и №16 появилась в сообществе «Подслушано ГЭТ и ТТК» в четверг, 12 декабря. Подобная форма протеста предполагает неукоснительное следование формальным правилам при выполнении своей работы. По словам автора высказывания, за один день «забастовки» ГУП потерял более 10% рейсов на указанных маршрутах.

Претензия сотрудников заключается в несоответствии должностных инструкций и реальных обстоятельств работы. Так, скорость движения трамвая в нормативах отличается от действительной в 6-8 раз. «Последней каплей» стало недавнее нововведение: уменьшение скорости пробега, из-за чего скорость движения вновь приходится увеличивать.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с 15 декабря по улице Савушкина вновь запустят ночные трамваи.