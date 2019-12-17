Неизвестные засыпали Ново-Александровский рынок XIX века возле Фонтанки

Неизвестные засыпали Ново-Александровский рынок XIX века возле Фонтанки
По словам активистов, нашли лишь одну пятую фундамента. Фото: https://www.facebook.com/groups/05Uglov

Городские активисты опасаются, что руины засыпали, чтобы не допустить проведения экспертизы и, как следствие, признания объекта охраняемым историческим памятником.

О произошедшем стало известно во вторник, 17 декабря. Раскоп, глубиною больше полутора метров, сегодня обнаружили полностью сровненным с землей, пишет портал «Градозащитный Петербург». Активисты забили тревогу, поскольку подозревают, что подобными действиями кто-то хочет помешать проведению экспертизы, которая присвоит объекту охраняемый статус.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что фундамент Ново-Александровского рынка позапрошлого века обнаружили в центре Северной столицы в октябре 2019 года. Археологам удалось раскопать лишь одну пятую пространства, оставшуюся часть специалисты планируют воссоздать при помощи 3D-моделирования.

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