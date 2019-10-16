В центре Петербурга обнаружили фундамент рынка позапрошлого века

В Центральном районе Петербурга в ходе археологических раскопок обнаружили остатки Ново-Александровского рынка.

Археологам удалось раскопать подвальные помещения Владимирского пассажа, входящие в состав Ново-Александровского рынка. Он был возведен в 1860-е годы архитектором Александром Бруни. Рынок располагался на углу Вознесенского проспекта и набережной Фонтанки.

В то время на территории пассажа размещались около восьмисот торговых точек. Позже на их месте были построены общежития для студентов, а также Дом легкой промышленности.

О находке рассказали городские активисты в сообществе «Пять углов: Мы Живем В Центре Петербурга» в Facebook.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что израильским археологам из Тель-Авивского университета удалось раскопать царство Эдом, упоминающееся в Библии.