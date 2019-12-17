Адвокат Соколова прокомментировал слухи о готовности психолого-психиатрической экспертизы

Адвокат Соколова прокомментировал слухи о готовности психолого-психиатрической экспертизы
Олег Соколов. Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга

Он опроверг информацию о том, уже известны результаты.

Об этом стало известно сегодня, 17 декабря. Обо всем рассказал адвокат Александр Почуев. Он отметил, что информация, распространяемая СМИ, неверна. Психолого-психиатрическая экспертиза пока что не готова – скорее всего, результаты сообщат только к концу 2019 года. Конечно, частично освидетельствование завершено, но Почуев не готов раскрывать все тайны.

«Какие-то предварительные результаты мы уже имеем, однако оглашать их защита не будет. Это адвокатская тайна, да и экспертиза еще не завершена»,

— заявил он.

Напоминаем, что Олег Соколов подозревается в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко. Он мог застрелить ее во сне, а затем расчленить.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что посольство Франции запустило процедуру по лишению историка Соколова ордена Почетного легиона.

олег соколов экспертиза
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Экс-игрок «Зенита» считает, что футболисты не воспринимают Семака ...
Тарантино не будет снимать новый «Звездный путь»
Российские хоккеистки снялись обнаженными для календаря
Фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате
Школьница пыталась записать видео и упала с большой высоты
Адвокат Соколова прокомментировал слухи о готовности ...
Под Будогощью в аварии пострадали несколько человек
Дорожников Ленобласти просят ликвидировать свалку в Тихвинском районе