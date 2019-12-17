Кержаков спустился в метро и тут же нарушил правила пользования подземкой

Футболисту, судя по всему, понравилось пользоваться общественным транспортом.

Бывший футболист «Зенита» Александр Кержаков рассказал о петербургском метро в своем Instagram-аккаунте. Он выложил снимок, на котором сидит прямо на ступеньках эскалатора. Подписывая фотографию, Кержаков оставил несколько хэштегов, которыми признали подземке в любви.

В комментариях подписчик отметил, что на ступеньках сидеть нельзя – это нарушение правил. Удивительно, что сотрудники ГУП «Петербургский метрополитен» не сделали замечание футболисту.

Андрей Аршавин, комментируя появление игрока в метро, спросил, не запустил ли тот Фрунзенский радиус.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Кержаков рассказал о своих ожиданиях от матча «Зенита» с «Бенфикой». По мнению Кержакова, тренер сине-бело-голубых Сергей Семак будет вести команду к победе во время игры в Португалии.