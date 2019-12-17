На Савушкина неизвестные с ножом и автоматом опустошили кассу банка

На Савушкина неизвестные с ножом и автоматом опустошили кассу банка
Фото: Baltphoto

Злоумышленники стали богаче почти на пять миллионов рублей. Их разыскивает полицию.

Об этом стало известно 17 декабря. Обо всем сообщает пресс-служба регионального управления МВД. Все случилось во вторник вечером на улице Савушкина. Двое мужчин с ножом и автоматом устроили налет на офис банка «Восточный». Они, угрожая сотруднице, добились у нее открытия сейфа. Мужчины опустошили его и скрылись с места происшествия. По предварительным данным, с собой злоумышленники унесли почти пять миллионов рублей.

Сотрудники правоохранительных органов решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Они разыскивают налетчиков.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что мошенники крадут деньги с телефонов на Android с помощью вируса. С новым вирусом столкнулись клиенты Почта Банка, а также Московского кредитного банка.

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На Савушкина неизвестные с ножом и автоматом опустошили кассу банка
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