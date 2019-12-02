Мошенники крадут деньги с телефонов на Android с помощью вируса

Были зафиксированы российскими банками новые случаи мошенничества. Злоумышленники воспользовались уязвимостью в приложениях ОС Android.
Вредоносные вируса маскируются под обычные приложения, документы, а затем захватывают банковские программы и переводят средства на счета злоумышленников. В основном вирусные ссылки распространяются на пиратских сайтах, а также, по электронной почте и СМС. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на Group-IB.
С новым вирусом столкнулись клиенты Почта Банка, а также Московского кредитного банка.
Ранее в GazetaSPb сообщали о том, что в Центробанке владельцев карт предупредили, что нужно делать, чтобы не столкнуться с кражей денег со своего банковского счета. Людям не стоит пользоваться банкоматами в безлюдных местах, которые не оснащены камерами видеонаблюдения.