Звезда сериалов Disney теперь снимается в порно

Звезда сериалов Disney теперь снимается в порно
Фото: https://www.instagram.com/maitlandward/

Она призналась, что нынешние заработки ее устраивают намного больше.

Об этом стало известно 18 декабря. Обо всем сообщает издание Daily Beast. Актриса Мейтленд Уорд заявила, что больше не снимается в фильмах студии Disney, потому что ушла в порно. Она отметила, что теперь ее намного больше устраивает заработок. Также она призвала людей не жалеть ее, так как Мейтленд вполне счастлива.

«Когда люди говорят, что мне пришлось пойти в порно, я смеюсь. Это хорошая работа, а я получаю больше денег сейчас»,

— поделилась звезда.

Она рассказала, что ее агент был недоволен, когда актриса начала выкладывать снимки в нижнем белье, но Мейтленд было все равно – сейчас она чувствует себя на своем месте. Актриса уверяет, что получает в месяц до 62 тысяч долларов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что стало известно, какое порно предпочитают россияне.

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Звезда сериалов Disney теперь снимается в порно
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