Певица Хлебникова рассказала о неизлечимой болезни

Артистка призналась, что давно знает о диагнозе, но не собирается о нем «трезвонить на весь мир».

Об этом стало известно 17 декабря. Обо всем певица рассказала «Собеседнику». Марина Хлебникова заявила, что болеет с 2005 года – именно тогда появились первые признаки. Из-за недуга артистка сильно похудела и стала выглядеть старше своих лет. Но это не мешает Хлебниковой верить в лучшее, выступать и ждать внуков. Она надеется, что сможет спеть малышам колыбельные и будет рядом столько, сколько это возможно.

«Болезнь была и есть. Был период, когда не могла не только работать, но даже встать с кровати»,

— рассказала Хлебникова, подчеркнув, что не собирается говорить о диагнозе, потому что это ее личное дело.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что актриса Екатерина Дурова скончалась после продолжительной болезни.