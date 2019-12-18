В России могут запретить курить на кухнях коммуналок

Запрет на курение может распространиться на коммуналки. Фото: pixabay

Запрет на курение может распространиться на коммуналки. Фото: pixabay

В Госдуму внесен на рассмотрение очередной законопроект о запрете курения. Так, депутаты ГД предлагают запретить «дымить» в комнатах общего пользования в коммунальных квартирах.

Согласно новому законопроекту, запрет на курение в местах общего пользования в коммуналках должен защитить права некурящих жильцов, которые «вынуждены благодаря курящим соседям фактически круглосуточно вдыхать табачный дым». Речь идет, в первую очередь, о женщинах, детях и стариках.

На сегодняшний день курить табачные изделия запрещено в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов, однако коммунальные квартиры несколько отличаются от остальных видов жилища.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Пулково готовы открыть комнату для курения.