В 2020 году в России подорожает мобильная связь

Российские операторы сотовой связи начали отправлять своим абонентам сообщения о скором повышении тарифов. Это произойдет в 2020 году из-за «закона Яровой» и закона о «суверенном интернете».

Как сообщает «Коммерсантъ», оператор «Билайн» предупредил своих абонентов о росте цен на безлимитные архивные тарифы с 16 января следующего года. Так, мобильная связь подорожает примерно на 18%. На пакетных тарифных планах изменится размер абонентской платы, а в планах без абонентской изменят стоимость местных исходящих вызовов.

«Мегафон» предупредил россиян об изменении параметров некоторых корпоративных тарифов. Tele2 изменит стоимость услуг в международном роуминге в некоторых странах, а МТС закроет безлимитные архивные тарифы. Кроме того, изменений ждут тарифы «Ростелекома».

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