В WhatsApp нашли серьезную уязвимость

Мессенджером WhatsApp в прошлом году активно пользовались более 1,5 млрд человек. Фото: pixabay.com

Мессенджером WhatsApp в прошлом году активно пользовались более 1,5 млрд человек. Фото: pixabay.com

Израильская ИТ-компания Check Point провела исследование и выяснила, что пользователи мессенджера WhatsApp имели возможность блокировать работу приложения на устройствах тех, кто состоит с ними в одном групповом чате.

Хакеры могли запустить на телефонах пользователей групповых чатов аварийный режим, воспользовавшись найденной уязвимостью. Специалисты уже избавились от такой проблемы в версиях приложения выше 2.19.246.

У злоумышленников также была возможность расшифровать информацию и заполучить содержание отправленных сообщений. В исследовательской компании отметили, что пользователи могли лишиться данных из групповых чатов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что WhatsApp перестанет работать на миллионах устройств в 2020 году.