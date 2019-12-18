На Индустриальном проспекте не разъехались две иномарки

На Индустриальном проспекте не разъехались две иномарки
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

Утром 18 декабря в Красногвардейском районе произошло ДТП с участием двух иномарок.

«По Индустриальному в сторону Шафировского китаец и Хендэ очень мешают повороту налево», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Как сообщили очевидцы, две иномарки столкнулись по направлению в сторону Шафировского проспекта. Движение в районе ДТП затруднено. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Северной столице на Среднеохтинском проспекте столкнулись легковые автомобили. Авария произошла на трамвайных путях. На опубликованных фотографиях видно, что машины заблокировали движение пассажирского транспорта.

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