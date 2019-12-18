Разбившиеся легковушки перекрыли въезд в Красное Село

Разбившиеся легковушки перекрыли въезд в Красное Село
Место аварии. Фото: vk.com/spb_today

Авария с участием нескольких легковых автомобилей полностью перекрыла выезд из Красного Села сегодня утром, 18 декабря.

Как рассказали автомобилисты в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во социальной сети «ВКонтакте», выезд из Красного села в Петербург был полностью перекрыт из-за аварии на проспекте Ленина. Легковой автомобиль врезался в другой неподалеку от железнодорожной станции «Скачки».

Дорожно-транспортное происшествие спровоцировало серьезную пробку для водителей, спешащих на работу. Согласно предварительным данным, пострадавших в результате аварии нет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Индустриальном проспекте не разъехались две иномарки. ДТП произошло в Красногвардейском районе Северной столицы.

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