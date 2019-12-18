На Большом проспекте В.О машина сбила с ног пешехода

На Большом проспекте В.О машина сбила с ног пешехода
Фото: https://vk.com/spb_today

В каком состоянии находится пострадавший – не уточняется. Органы пока не делились официальной информацией.

Все случилось сегодня днем, 18 декабря. Обо всем рассказывают очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди пишут, что автомобиль наехал на пешехода на Большом проспекте В.О. Свидетели не знают, что именно произошло и как себя чувствует травмированный горожанин. На место уже приехала карета скорой помощи.

Еще одна авария – неподалеку, на 10-й линии у самой набережной. Там столкнулись несколько машин и, кажется, все остались живы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что под Петербургом пассажирский автобус и иномарка попали в ДТП. Согласно предварительным данным, ДТП обошлось без пострадавших. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

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