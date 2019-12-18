Под Петербургом пассажирский автобус и иномарка попали в ДТП

Под Петербургом пассажирский автобус и иномарка попали в ДТП
ДТП обошлось без пострадавших. Фото: pixabay

В Ломоносовском районе Ленобласти произошла дорожная авария с участием рейсового пассажирского автобусу и легкового автомобиля, сообщают очевидцы в соцсетях.

Дорожное происшествие произошло сегодня утром, 18 декабря, на автомобильной дороге «Петербург — Ручьи». Автобус с пассажирами и легковой автомобиль марки «Форд» столкнулись неподалеку от Большеижорского городского поселения в Ломоносовском районе.

Согласно предварительным данным, ДТП обошлось без пострадавших. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что две столкнувшиеся легковушки перекрыли въезд в Красное Село. Дорожно-транспортное происшествие спровоцировало серьезную пробку для водителей, спешащих на работу.

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