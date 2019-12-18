Садальский раскритиковал отношение Собчак к полным людям

Телеведущая не раз говорила, что испытывает отвращение ко всем, кто не стремится заниматься спортом и поддерживать себя в форме.

Актер Станислав Садальский посвятил Ксении Собчак стихотворение и выложил его на своей странице в Instagram. В шуточной форме артист призывает подписчиков не есть слишком много на ночь, чтобы не полнеть самим, и чтобы беречь от ожирения музу.

«И доймет вас приходом Бессонница, Муза будет спокойно же спать, Ей не стоит совсем беспокоиться, Где свалиться на пол иль кровать»,

— написал Садальский.

Напоминаем, что телеведущая Ксения Собчак в различных интервью и в социальных сетях все время негативно отзывается о полных людях. Она убеждена, что девушки с формами могут привлекать только дальнобойщиков, а нормальным мужчинам и женщинам нравятся худые и спортивные люди.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Собчак в серьгах с ликом Иисуса Христа шокировала подписчиков новым образом.