Дану Борисову заподозрили в приеме наркотических веществ

Телеведущей недавно вызывали скорую помощь и наконец выяснилось, для чего.

Об этом стало известно сегодня, 18 декабря. Новость делится «СтарХит». Несколько дней назад домой к Дане Борисовой приезжали медики, полицейские, а также бывший муж, который пытался забрать дочь Полину. Девочка позже в социальных сетях рассказала, что дома творилось нечто, из-за чего пришлось вызывать даже органы опеки.

«Слава Богу, ничего сверхсерьезного, врачи сказали: «До свадьбы заживет»,

— писала девочка.

Телеведущая же пожаловалась врачам на плохое самочувствие и головные боли. Они диагностировали у Даны Борисовой наркотическую ломку. Сама звезда пока никак не комментирует информацию, распространяемую СМИ.

Дана Борисова также отмечала, что у нее не самые лучшие отношения с дочерью, которая запросто может при людях называть ее наркоманкой и алкоголичкой.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Дана Борисова, избавившаяся от наркозависимости, прокомментировала задержание Бочкаревой.