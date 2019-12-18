Суд оштрафовал дебошира-харассера с рейса «Доха — Петербург»

Московский районный суд обязал пассажира рейса «Доха — Петербург» Владимира Кузьменко выплатить штраф в размере 50 тыс. рублей. Мужчина устроил пьяный дебош в самолете в августе 2019 года.

Рейс выполняла компания «Qatar Airways». Кузьменко на борт поднялся в состоянии сильного алкогольного опьянения. Во время перелета он начал требовать у бортпроводников продать ему алкоголь. Выражался при этом мужчина грубо и нецензурно.

«На неоднократные предупреждения членов экипажа о необходимости успокоиться Кузьменко не реагировал», — уточнили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Получив отказ в продаже алкоголя, пассажир прошел в кухонную зону самолета. Там он начал трогать одну из бортпроводниц за бедра. Второй бортпроводнице он провел своей ногой между бедрами, от чего у неё задралась юбка. Выход из кухонной зоны для членов экипажа при этом был блокирован.

Кузьменко прежде за совершение преступлений не привлекался. После полета он попытался загладить вину перед обществом. Мужчина перевел 3 тыс. рублей в Детскую областную больницу Калининградской области и принес публичные извинения авиакомпании «Qatar Airways».

Решением суда ему назначен штраф в размере 50 тыс. рублей.

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