Дебошир сломал нос пассажирке самолета из-за пролитого кофе

Русский мужчина сломал нос пассажирке самолета, которая случайно пролила на него кофе. Правоохранители начали проверку.

Как сообщает Telegram-канал 112, все произошло на борту самолета, летевшего из Гоа в Москву. 49-летняя пассажирка нечаянно опрокинула стаканчик с кофе на россиянина, летевшего вместе с ней. Однако, мирно уладить ситуацию не удалось — мужчина в ответ набросился с кулаками на женщину, ударив ее в нос.

Прилетев во Внуково, женщину уже поджидала бригада медиков, которая госпитализировала потерпевшую в больницу с переломом носа. А дебошира забрали полицейские — правоохранители начали доследственную проверку.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Домодедово задержали дебошира, угрожавшего взорвать гранату на борту самолета.