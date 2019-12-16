Дебошир сломал нос пассажирке самолета из-за пролитого кофе

Дебошир сломал нос пассажирке самолета из-за пролитого кофе
Пассажир сломал женщине нос. Фото: pixabay

Русский мужчина сломал нос пассажирке самолета, которая случайно пролила на него кофе. Правоохранители начали проверку.

Как сообщает Telegram-канал 112, все произошло на борту самолета, летевшего из Гоа в Москву. 49-летняя пассажирка нечаянно опрокинула стаканчик с кофе на россиянина, летевшего вместе с ней. Однако, мирно уладить ситуацию не удалось — мужчина в ответ набросился с кулаками на женщину, ударив ее в нос.

Прилетев во Внуково, женщину уже поджидала бригада медиков, которая госпитализировала потерпевшую в больницу с переломом носа. А дебошира забрали полицейские — правоохранители начали доследственную проверку.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Домодедово задержали дебошира, угрожавшего взорвать гранату на борту самолета.

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Дебошир сломал нос пассажирке самолета из-за пролитого кофе
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