В Домодедово задержали дебошира, угрожавшего взорвать гранату на борту самолета

В Домодедово задержали дебошира, угрожавшего взорвать гранату на борту самолета
Мужчина угрожал взорвать гранату в самолете. Фото: pixabay

Сотрудники правоохранительных органов задержали пассажира самолета Москва — Краснодар в аэропорту Домодедово. Авиадебошир угрожал взорвать гранату на борту.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник агентства, пассажир находился в состоянии алкогольного опьянения. На борту самолета он заявлял, что имеет при себе взрывчатку и намерен его взорвать. Правоохранители уже осмотрели борт и не обнаружили гранату.

Дебошир был задержан сотрудниками полиции. Сейчас они пытаются установить мотивы его действий. Самолет вылетел из столицы в Краснодар с двухчасовой задержкой.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что семерых пьяных бурятов сняли с самолета в Хабаровске. Жителям Бурятии выписали штрафы в размере от 500 до 600 рублей.

граната дебошир домодедово москва самолет
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
ГАЗель протаранила ограждение на Октябрьской набережной
Петербургская компания “РОББО” открыла филиал в Японии
В Домодедово задержали дебошира, угрожавшего взорвать гранату на борту самолета
Президент расширил налог на самозанятых на ряд регионов РФ
Житель коммуналки избил 92-летнюю соседку в Гатчине
В Петербурге подано более 2,6 тысяч заявок на запись детей в школу
Дрозденко заявил, что арест главы «Метростроя» не повлияет на ...
Петербуржцам не понравилось оформление новогодней елки у Исаакия