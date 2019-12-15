В Домодедово задержали дебошира, угрожавшего взорвать гранату на борту самолета

Сотрудники правоохранительных органов задержали пассажира самолета Москва — Краснодар в аэропорту Домодедово. Авиадебошир угрожал взорвать гранату на борту.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник агентства, пассажир находился в состоянии алкогольного опьянения. На борту самолета он заявлял, что имеет при себе взрывчатку и намерен его взорвать. Правоохранители уже осмотрели борт и не обнаружили гранату.

Дебошир был задержан сотрудниками полиции. Сейчас они пытаются установить мотивы его действий. Самолет вылетел из столицы в Краснодар с двухчасовой задержкой.

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