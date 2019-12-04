Семерых пьяных бурятов сняли с самолета в Хабаровске

Семерых пьяных бурятов сняли с самолета в Хабаровске
Полиция сняла нарушителей с рейса и доставила их в отдел. Фото: pixabay

Транспортная полиция сняла с рейса семерых жителей Бурятии, которые не могли самостоятельно передвигаться из-за сильного алкогольного опьянения.

Как сообщает региональное УТ МВД, правоохранительные органы получили сообщение, что в выдвижном рукаве к вылетающему из Хабаровска в Иркутск лайнеру находятся семеро пьяных мужчин, некоторые из которых не смогли самостоятельно дойти до самолета.

Полиция сняла нарушителей с рейса и доставила их в отдел, где медосвидетельствование подтвердило их состояние алкогольного опьянения. Жителям Бурятии выписали штрафы в размере от 500 до 600 рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что самолет из Петербурга, направлявшийся в Цюрих, экстренно приземлился в Берлине. У самолета неожиданно начались проблемы с датчиком.

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