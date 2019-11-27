Самолет из Петербурга экстренно приземлился в Берлине

Самолет из Петербурга экстренно приземлился в Берлине
Самолет приземлился, никто не пострадал. Фото: Pixabay

У самолета неожиданно начались проблемы с датчиком. Экипаж решает проблему.

Об этом стало известно сегодня, 27 ноября. Самолет авиакомпании Swiss вылетел из Санкт-Петербурга еще в четыре часа дня. Он направлялся в Цюрих, но приземлился в Берлине из-за проблем с датчиком. Экипаж отметил, что не работал детектор дыма, поэтому пилоты приняли решение посадить самолет и разобраться с ситуацией. Пассажирам пришлось ожидать какое-то время – непонятно, как сейчас обстоят дела с рейсом.

Напоминаем, что в петербургском аэропорту также не все гладко — в связи с приездом главы государства у Пулково образовались пробки, а борты не могут приземлиться и вынуждены кружить над городом.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что самолеты не могут сесть в Пулково. Сотням пассажиров приходится ожидать посадки, рассматривая Северную столицу с высоты птичьего полета – впрочем, город окутывает туман, так что вряд ли им хоть что-то видно.

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