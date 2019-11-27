Самолеты не могут сесть в Пулково

Они кружат над Санкт-Петербургом, пока Владимир Путин собирается улететь из города.

Об этом стало известно сегодня, 27 ноября. Сразу несколько самолет не могут получить разрешения на посадку в петербургском аэропорту. По предварительным данным, такая ситуация сложилась из-за запланированного вылета президента России Владимира Путина. Сотням пассажиров приходится ожидать посадки, рассматривая Северную столицу с высоты птичьего полета – впрочем, город окутывает туман, так что вряд ли им хоть что-то видно.

До этого сообщалось, что у Пулково выстроились многокилометровые пробки и людям, спешащим на рейс, приходится идти до аэропорта пешком. Заторы также спровоцировал глава государства.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Смольный планирует построить на М-11 развязку до аэропорта Пулково. О планах рассказал губернатор Александр Беглов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.