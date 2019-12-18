ТРК «Пик» эвакуировали из-за запаха гари

Очевидцы считают, что в торговом центре произошел пожар. Версию о минировании опровергли.

Об этом стало известно сегодня, 18 декабря. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди пишут, что торгово-развлекательный комплекс «Пик» эвакуировали из-за возгорания. Очевидцы уверяют, что почувствовали запах гари, прежде чем их выгнали из здания.

«Да похоже ничего не горело, эвакуировали минут на 40, всех запустили! Не дали нормально посмотреть фильм, но пропускают по этим же билетам на следующий сеанс, жаль не успеваю по времени»,

— пишет одна из пользовательниц.

Напоминаем, что лжеминеры продолжают терроризировать город – они рассылают письма в суды, школы, вузы и в метрополитен.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге эвакуировали более 5 тысяч человек. Как стало известно gazeta.spb.ru, решение об эвакуации было принято на 22 объектах из 134.