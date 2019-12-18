Суд отправил в колонию злоумышленников, нападавших с битой в парке в Купчино

В октябре прошлого года двое злоумышленников жестоко избили битой мужчину в парке на Южном шоссе в Купчино. Фото: Pixabay

В октябре прошлого года двое злоумышленников жестоко избили битой мужчину в парке на Южном шоссе в Купчино. Фото: Pixabay

Фрунзенский районный суд вынес приговор по делу о разбойном нападении на местного жителя, которого избили битой и ограбили.

В октябре 20818 года двое злоумышленников жестоко избили битой мужчину в парке на Южном шоссе в Купчино, сообщили в объединенной пресс-служба судов Петербурга.

Кроме того, суд установил, что они похитили у потерпевшего более 65 тысяч рублей, после чего скрылись.

В ходе расследования, выяснилось, что пара уже не в первый раз нападает на людей в этом парке.

Суд приговорил обоих к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Следственным отделом по Московскому району Главного следственного управления СК РФ по Петербургу завершено расследование уголовного дела в отношении 48-летнего местного жителя, обвиняемого в покушении на убийство двух или более лиц в состоянии аффекта.