Хотел отомстить: петербуржец ответит перед судом за нападение с топором на сотрудников организации

Следственным отделом по Московскому району Главного следственного управления СК РФ по Петербургу завершено расследование уголовного дела в отношении 48-летнего местного жителя, обвиняемого в покушении на убийство двух или более лиц в состоянии аффекта.

Все произошло 20 июля в офисе в доме 7 по площади Конституции. По данным следствия, обвиняемый, будучи в состоянии аффекта, напал на троих мужчин в возрасте от 33 до 56 лет, нанеся им в совокупности не менее 4 ударов топором. Мужчина намеревался отомстить.

Однако намеренное обвиняемый до конца довести не смог — мужчины оказали активное сопротивление.

Отмечается, что состояние внезапно возникшего сильного душевного волнения произошло в связи с систематическим противоправным поведением со стороны пострадавших, являющихся сотрудниками одной из организаций.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

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