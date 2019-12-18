В Петербурге сожгли 1,3 тонны санкционных сыра, рыбы и колбасы

Санкционная продукция найдена в Петербурге. Фото: Фото: пресс-служба Управления Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям

Санкционная продукция найдена в Петербурге. Фото: Фото: пресс-служба Управления Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям

В Петербурге изъяли более 1,3 тонны запрещенной к ввозу продукции. Все товары уничтожены путем сжигания.

Проверки прошли в четырех торговых точках на юго-западе и юго-востоке Петербурга, сообщает Управление Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Были уничтожены 1222,5 кг сыра и масла из Эстонии, Финляндии и Дании и более 138 кг колбасных изделий и хамона из Италии, Германии и Испании. Помимо этого, сожгли 2,3 кг запрещенной к ввозу рыбы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что одном из торговых комплексов Петербурга обнаружили 317 кг санкционной сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Товар изъят из оборота 16 декабря и, вероятно, будет уничтожен.