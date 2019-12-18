Ургант посвятил Дзюбе хокку и прочел его в эфире Первого канала

Недавно футболист приходил к телеведущему, но, видимо, Ивану есть что еще сказать.

Телеведущий Иван Ургант в эфире Первого канала зачитал хокку, посвященное Артему Дзюбе, нападающему «Зенита» и сборной России.

«Трава тянется к небу, Дзюба бежит по ней. Дзюба, не беги, иди»,

— продекламировал он.

Напоминаем, что Артем Дзюба за текущий сезон принял участие в 26 матчах, в рамках которых смог забить 13 голов. В 2020 году у игрока истекает контракт с «Зенитом», но ходят слухи, что клуб не собирается его отпускать.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Орлов считает, что Дзюба «насилует себя». Возможно, фанаты не могут ему простить уход из «Спартака» – сам Орлов убежден, что «его оттуда выдавили». Комментатор уверен – Дзюбе завидуют, так как герои всегда «вызывают зависть».