Активисты перечислили самые опасные продукты в петербургских магазинах

Чаще всего нарушения находили в молочной продукции.

Об этом стало известно сегодня, 18 декабря. Обо всем сообщает 78.ru. Организация «Общественный контроль» 220 раз проверяла разные магазины в Санкт-Петербурге, чтобы выявить основные нарушения.

Первое место заняла молочная продукция, особенно сливочное масло. Активисты выяснили, что производители часто пишут о содержании молочного жира, хотя на самом деле добавляют сыворотку и молочные отходы. Также горожан не удовлетворило сгущенное молоко и мороженое.

Поставщики мясной продукции тоже не отстают – в некоторых образцах нашли крахмал и бактерию листерию.

В результате нарушителям пришлось выплатить около пяти миллионов рублей штрафов. В 2020 году, обещает организация, проверок будет еще больше.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржцы набрали целую тележку просроченных продуктов в магазине.