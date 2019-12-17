Петербуржцы набрали целую тележку просроченных продуктов в магазине

Петербуржцы набрали целую тележку просроченных продуктов в магазине
Фото: https://vk.com/unreleased_dtp

Молодые люди уже вызвали участкового, которому хотят пожаловаться на недобросовестных сотрудников магазина.

Об этом стало известно сегодня, 17 декабря. Обо всем рассказали в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Молодые люди сняли видео, на котором говорят, что набрали огромное количество просроченных продуктов в «Spar». Они показывают упаковки и утверждают, что сроки годности некоторых из них истекли еще в прошлом году. Горожане уже вызвали сотрудников правоохранительных органов, которые якобы едут уже два часа.

«Не раз в «Спаре» на просрочку натыкалась и на плесневелое мясо, жаль только дома это обнаруживалось и лень менять идти было, но туда я больше не пойду, а о тараканах, которых там тьма, вообще говорить бессмысленно,»

– написала одна из комментаторов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что диетолог рассказала о пяти вредных продуктах на новогоднем столе.

магазин спар
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Кержаков спустился в метро и тут же нарушил правила пользования подземкой
В Петербурге задержали эколога, участвовавшего в акции против урановых ...
Участок ЗСД перекроют для установки дорожных знаков
Петербуржцы набрали целую тележку просроченных продуктов в магазине
СКА вырвал победу у «Северстали»
Петербуржец принудил кассиров убрать окурки на Ленинском
Трезвые сварщики вдохновили Шнурова на стихи
Экс-игрок «Зенита» считает, что футболисты не воспринимают Семака ...