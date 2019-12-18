Петербуржец выплатил 200 тыс. рублей детям, чтобы сохранить дом

Петербуржец выплатил 200 тыс. рублей детям, чтобы сохранить дом
Фото: Pixabay

Судебные приставы были готовы арестовать недвижимость гореотца.

Об этом стало известно сегодня, 18 декабря. Обо всем gazeta.spb.ru сообщили в УФССП России по Санкт-Петербургу. Мужчина на протяжении долгого времени не выплачивал алименты двум своим детям. Приставам пришлось ограничить выезд за границу, но это не мотивировало должника. Тогда они заявили, что лишат местного жителя загородного дома, находящегося в Гатчинском районе Ленинградской области.

Этот аргумент оказался более убедительным. Мужчина заплатил 119 тысяч рублей в пользу мальчика и 75,6 тысяч рублей в пользу девочки.

«Заявление было отозвано из суда, арест с имущества снят. Теперь на контроле районного отдела судебных приставов находятся текущие алиментные платежи»,

— говорится в сообщении.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что жительница Петербурга получила десять суток ареста за неуплату алиментов. Сумма долга составила 300 тыс. рублей.

алименты дом
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Удаленная серия «Эпидемии» вновь будет доступна пользователям Premier
Аэропорт Пулково встретил 19-миллионного пассажира
Беглов рассказал как Путин расширил границы «Тучкова буяна»
У Собчак появится свое шоу на Первом канале
Из-за штормового предупреждения в Петербурге закрывают сады и скверы
Вместо обувной фабрики «Скороход» в Петербурге откроют ...
Петербург побил температурный рекорд 1956 года
Петербуржец выплатил 200 тыс. рублей детям, чтобы сохранить дом