Петербуржец выплатил 200 тыс. рублей детям, чтобы сохранить дом

Судебные приставы были готовы арестовать недвижимость гореотца.

Об этом стало известно сегодня, 18 декабря. Обо всем gazeta.spb.ru сообщили в УФССП России по Санкт-Петербургу. Мужчина на протяжении долгого времени не выплачивал алименты двум своим детям. Приставам пришлось ограничить выезд за границу, но это не мотивировало должника. Тогда они заявили, что лишат местного жителя загородного дома, находящегося в Гатчинском районе Ленинградской области.

Этот аргумент оказался более убедительным. Мужчина заплатил 119 тысяч рублей в пользу мальчика и 75,6 тысяч рублей в пользу девочки.

«Заявление было отозвано из суда, арест с имущества снят. Теперь на контроле районного отдела судебных приставов находятся текущие алиментные платежи»,

— говорится в сообщении.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что жительница Петербурга получила десять суток ареста за неуплату алиментов. Сумма долга составила 300 тыс. рублей.