Пенсионер погиб под колесами автобуса на «Нарве»

Пенсионер погиб под колесами автобуса на &#171;Нарве&#187;
В ДТП на "Нарве" погиб пожилой мужчина. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Смертельное ДТП произошло на трассе «Нарва» в Ломоносовском районе Ленинградской области. Под колесами автобуса Sсania погиб пенсионер.

Автобус совершил наезд вне зоны пешеходного перехода около 23:00 18 декабря. За рулем находилась женщина 1990 года рождения, сообщает отдел пропаганды Управления ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

Погибшему на вид около 70 лет. Личность его пока не установлена.

Обстоятельства и причины произошедшего выясняются. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что под колесами «КамАЗа» в Тихвинском районе Ленинградской области погибла 70-летняя женщина. Пенсионерка находилась у дома 122 по улице Карла Маркса. Авария произошла вне зоны пешеходного перехода. Женщина была госпитализирована, но скончалась в больнице от полученных травм.

автобус дтп ленинградская область нарва пешеход
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Воспитательница умерла во время эвакуации детского сада в Биробиджане
Уровень воды стремительно поднимается после закрытия петербургской дамбы
В российский прокат выходит девятый эпизод «Звездных войн»
Житель Бокситогорска, зарезавший двух мужчин и женщину, окажется на скамье ...
Петербуржцы едва не стали жертвами падающего светофора на Дальневосточном
Трех полицейских в Петербурге отправили под домашний арест по делу о взятке
Появились кадры с места трагического ДТП на Горском шоссе
Пенсионер погиб под колесами автобуса на «Нарве»