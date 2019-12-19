Пенсионер погиб под колесами автобуса на «Нарве»

В ДТП на "Нарве" погиб пожилой мужчина. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

В ДТП на "Нарве" погиб пожилой мужчина. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Смертельное ДТП произошло на трассе «Нарва» в Ломоносовском районе Ленинградской области. Под колесами автобуса Sсania погиб пенсионер.

Автобус совершил наезд вне зоны пешеходного перехода около 23:00 18 декабря. За рулем находилась женщина 1990 года рождения, сообщает отдел пропаганды Управления ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

Погибшему на вид около 70 лет. Личность его пока не установлена.

Обстоятельства и причины произошедшего выясняются. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что под колесами «КамАЗа» в Тихвинском районе Ленинградской области погибла 70-летняя женщина. Пенсионерка находилась у дома 122 по улице Карла Маркса. Авария произошла вне зоны пешеходного перехода. Женщина была госпитализирована, но скончалась в больнице от полученных травм.