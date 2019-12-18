В Тихвине «КамАЗ» насмерть сбил пенсионерку

Пожилая женщина скончалась в больнице от полученных травм. Фото: Pixabay

Пожилая женщина скончалась в больнице от полученных травм. Фото: Pixabay

В Тихвинском районе пенсионерка погибла под колесами «КамАЗа».

ДТП произошло утром 18 декабря. По предварительной информации, у дома № 122 по улице Карла Маркса в Тихвине «КамАЗ» сбил 70-летнюю женщину. За рулем «КамАЗа» находился 38-летний водитель, сообщили в ГИБДД.

ДТП произошло вне зоны пешеходного перехода.

Пожилая женщина скончалась в больнице от полученных травм. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти разыскивают водителя, который насмерть сбил пешехода. На Южном полукольце водитель сбил мужчину 50-лет и скрылся. На данный момент его разыскивают правоохранители.