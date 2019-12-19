Трех полицейских в Петербурге отправили под домашний арест по делу о взятке

Трех полицейских в Петербурге отправили под домашний арест по делу о взятке
Полицейских отправили под домашний арест за взяточничество. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Пушкинский районный суд Петербурга избрал меру пресечения для сотрудников полиции ГУ МВД Александра Белоуса, Сергея Сухова и Дмитрия Федотова. Их обвиняют в вымогательстве взятки у водителя.

Решением суда полицейские отправлены под домашний арест. Мера пресечения избрана до 20 февраля 2020 года. Свою вину обвиняемые признали полностью, сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Как полагает следствие, Белоус, Федотов и Сухов по предварительному сговору потребовали от водителя Subaru Impreza взятку в размере 30 тыс. рублей. За деньги они обещали не проводить освидетельствование мужчины на состояние наркотического опьянения и не привлекать его к ответственности.

Сумму автомобилист перевел на карту, продиктованную Александром Белоусом. Деньгами полицейские распорядились по своему усмотрению.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге по делу о взяточничестве осудили бывшего инспектора МЧС.

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Трех полицейских в Петербурге отправили под домашний арест по делу о взятке
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