На «Нарве» автобус насмерть сбил пенсионера

В Ломоносовском районе Ленобласти произошло смертельное ДТП. Под колесами автобуса Scania погиб пожилой мужчина.Автобус Scania насмерть сбил пенсионера на 47 километре автотрассы «Нарва».

Как сообщили в ГИБДД, в среду, 18 декабря, около 22:55, автобус Scania вне зоны пешеходного перехода сбил пожилого мужчину, которому на вид около 70 лет. За рулем автобуса находилась 29-летняя женщина.

Пожилой мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия.

Сейчас проводится проверка. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти разыскивают водителя, который насмерть сбил пешехода. На Южном полукольце водитель сбил мужчину 50-лет и скрылся. На данный момент его разыскивают правоохранители.