Житель Петербурга оказался в больнице после избиения приемным сыном

Полиция выясняет обстоятельства, в результате которых мужчина оказался в больнице.
Как стало известно gazeta.spb.ru, в квартире на Тихорецком проспекте сын избил своего неродного отца.
Мужчина доставили в Елизаветинскую больницу с тяжелыми травмами.
Ссора произошла около трех часов ночи 18 декабря после совместного распития алкоголя.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что петербургские правоохранители возбудили уголовное дело в отношении азербайджанца, зарезавшего барана на свадьбу сына.