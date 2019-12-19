Житель Петербурга оказался в больнице после избиения приемным сыном

Житель Петербурга оказался в больнице после избиения приемным сыном
Мужчина доставили в Елизаветинскую больницу с тяжелыми травмами.Фото: Pixabay

Полиция выясняет обстоятельства, в результате которых мужчина оказался в больнице.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в квартире на Тихорецком проспекте сын избил своего неродного отца.

Мужчина доставили в Елизаветинскую больницу с тяжелыми травмами.

Ссора произошла около трех часов ночи 18 декабря после совместного распития алкоголя.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что петербургские правоохранители возбудили уголовное дело в отношении азербайджанца, зарезавшего барана на свадьбу сына.

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