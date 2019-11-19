Зарезавший барана в Шушарах отец жениха стал фигурантом уголовного дела

Петербургские правоохранители возбудили уголовное дело в отношении азербайджанца, зарезавшего барана на свадьбу сына.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 45-летний приезжий из Азербайджана стал фигурантом уголовного дела по статье «Жестокое обращение с животными». Ему грозит до трех лет лишения свободы.

Все произошло в пятницу, 15 ноября, во дворе дома на Старорусском проспекте в Шушарах. Там на глазах у жильцов был проведен обряд жертвоприношения, в ходе которого был зарезан живой баран. Оказалось, что это сделал именно отец жениха. После этого он завернул животное в ковер и скрылся с ним на машине.

Местные жители возмутились увиденным, засняли ритуал на видео и опубликовали в соцсетях, что помогло найти живодеров.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Шушарах во дворе многоэтажки зарезали барана на свадьбе.