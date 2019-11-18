В Шушарах во дворе многоэтажки зарезали барана на свадьбе

В Пушкинском районе Петербурга местные жители наблюдали неприятную картину. Речь идет о свадьбе, на которой зарезали барана. Все произошло прямо во дворе многоэтажного дома.

Жертвоприношение случилось в воскресенье, 17 ноября, в Шушарах. Происходящее поразило очевидцев, ведь обычно они наблюдали иные традиции.

На опубликованных кадрах в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно невесту в свадебном платье, машины и гостей, а также запечатлен сам инцидент. Один из мужчин убивает барана, после чего тушу оперативно уносят в машину.

Грозит ли участникам торжества какие-либо последствия за жертвоприношение в неподходящих условиях — пока неизвестно.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о дорожно-транспортном происшествии. В одной из машин находился маленький ребенок.