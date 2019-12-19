МЧС предупредило о сильном ветре и снеге в Ленобласти

МЧС предупредило о сильном ветре и снеге в Ленобласти
В Ленобласти ожидаются ветер и мокрый снег. Фото: unsplash.com

В четверг, 19 декабря, на Ленинградскую область обрушатся сильный ветер и мокрый снег. Об ухудшении погоды предупредили в МЧС.

Пик ветра пришелся на ночное время. Порывы местами достигли скорости в 25-28 м/с, сообщает ГУ МЧС Росии по Ленобласти. Днем ожидается усиление ветра западных направлений с северо-западными порывами. Разгонится стихия до 15-18 м/с.

Жителей Ленобласти просят убрать вещи с балкона, закрыть окна, поставить машину в гараж или припарковать вдали от деревьев и шатких конструкций. На улице рекомендуется обходить рекламные щиты, деревья, мосты, трубопроводы и дома с неустойчивой кровлей.

«Категорически опасно нахождение в лесных массивах и на водных объектах!», — добавили в спасательном ведомстве.

Погодные условия ухудшат сильные осадки. Местами ожидается выпадение и налипание мокрого снега. Возможен гололед.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из-за сильного ветра в Курортном районе Петербурга затопило улицы Сестрорецка.

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