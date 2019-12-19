На улицы Сестрорецка из-за шторма хлынула вода с айсбергами

В Курортном районе Петербурга в ночь на 19 декабря вода хлынула на улицы Сестрорецка. Кадрами затопленных улиц поделились очевидцы в соцсетях.

Местные жители опубликовали видеозапись и фотографии с места происшествия. Камеры запечатлели поток хлынувшей воды и погруженные в воду деревья и заборы. Пик наводнения ориентировочно пришелся на час ночи.

На территории парка «Дубки», по словам очевидцев, плавают огромные айсберги.

«Дамба спасает город, но убивает побережье залива. Об этом никто не подумал», — отмечают местные жители.

Напомним, Петербург 18 декабря оказался во власти циклона. На город обрушился штормовой ветер. Стихия повалила деревья, новогодние украшения, остановочные пункты, столбы и другие конструкции. Всего МЧС выезжало 67 раз. Из-за угрозы наводнения дамбу было решено закрыть.