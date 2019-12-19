Уровень воды стремительно поднимается после закрытия петербургской дамбы

Уровень воды стремительно поднимается после закрытия петербургской дамбы
Уровень воды в Горном, см. Фото: dambaspb.ru

Шторм в Северной столице привел к закрытию дамбы. По уровню горного института уровень воды достиг отметки выше 89 см. Вода стремительно пребывает.

Как сообщили в дирекции комплекса защитных сооружений, дамбу откроют сегодня, 19 декабря, к 9 часам утра.

Напомним, накануне к 18 часам дамбу пришлось закрыть, чтобы предотвратить возможное наводнение из-за урагана.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что петербургская дамба сдерживала более 2 метров воды в Финском заливе. Ее планировали закрыть к 15 часам, однако процесс был перенесен.

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