Уровень воды стремительно поднимается после закрытия петербургской дамбы

Шторм в Северной столице привел к закрытию дамбы. По уровню горного института уровень воды достиг отметки выше 89 см. Вода стремительно пребывает.

Как сообщили в дирекции комплекса защитных сооружений, дамбу откроют сегодня, 19 декабря, к 9 часам утра.

Напомним, накануне к 18 часам дамбу пришлось закрыть, чтобы предотвратить возможное наводнение из-за урагана.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что петербургская дамба сдерживала более 2 метров воды в Финском заливе. Ее планировали закрыть к 15 часам, однако процесс был перенесен.