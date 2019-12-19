У «Горэлектротранса» и бастующих водителей не получилось договориться

В Петербурге больше недели проходит «итальянская забастовка» водителей трамваев и троллейбусов. Встреча ГУП «Горэлектротранс» с работниками результатов не дала.

Предприятие пригласило сотрудников на открытый разговор после сообщений о забастовке. Ожидалось, что водители смогут высказать свои предложения и пожелания по улучшению работы. Однако диалога между руководством и работниками не получилось, считает председатель независимого профсоюза СПб ГЭТ Алексей.

«Все начиналось хорошо. Но, когда мы стали поднимать действительно серьезные проблемы должностной инструкции и зачастую нелепых наказаний, нас генеральный директор начал перебивать. В конце концов все разошлись на эмоциональном подъеме. Никаких решений не принято», — рассказал он gazeta.spb.ru.

Забастовка водителей трамвайных и троллейбусных парков Петербурга началась 10 декабря. Её участники работают, максимально исполняя предписания и инструкции. Это, по словам представителей профсоюза, привело к сокращению рейсов. Водители требуют пересмотреть систему оплаты и должностные инструкции.

В «Горэлектротрансе» наличие забастовки отрицают и подчеркивают, что работа проходит в штатном режиме. Результаты встречи с работниками предприятие пока не прокомментировало.