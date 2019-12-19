На Крыленко рекламный щит придавил иномарку

В Невском районе рухнувший из-за ураганного ветра рекламный щит серьезно повредил припаркованную иномарку. На улице Крыленко, 1 рекламный щит упал прямо на автомобиль Hyundai.

«На Крыленко 1 автолюбителю не повезло. Ветром повалило рекламный щит на припаркованный автомобиль», сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Сегодня, 19 декабря, оперативным группам МЧС поступило 67 заявок: в разных районах города рухнуло 41 дерево, ветер разломал кровли 16 построек и повредил 10 рекламных щитов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что за ночь порывистый ветер в Ленобласти повалил около сотни деревьев. Сильный ветер достигал ночью 28 м/с.