Ветер повалил около сотни деревьев в Ленобласти

За ночь порывистый ветер в Ленобласти повалил около сотни деревьев. Сильный ветер достигал ночью 28 м/с.

Больше всего пришлось потрудиться дорожникам Гатчинского и Ломоносовского (38 поваленных деревьев), Всеволожского и Выборгского (28 поваленных деревьев) и Кировского (18 поваленных деревьев) районов, сообщили в Дорожном комитете Ленобласти.

По словам очевидцев, рухнувшие деревья перекрыли Гостилицкое шоссе.

«Гостилицкое шоссе, не доезжая Гостилиц со стороны КАДа, дорога полностью перекрыта завалом деревьев», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ночной шторм лишил Петербург новогодних украшений, полусотни деревьев, десятков рекламных стендов, а также строительных лесов и крыш. От сильного ветра досталось и машинам.