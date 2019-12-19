На трассе «Нарва» Hyundai Solaris насмерть сбил женщину

На трассе «Нарва» Hyundai Solaris насмерть сбил женщину
ДТП произошло вне зоны пешеходного перехода. Фото: Pixabay

Утром 19 декабря в Ломоносовском районе Ленобласти произошло смертельное ДТП.

Как сообщили в УГИБДД, ДТП произошло на трассе «Нарва» в сторону Петербурга от Кингисеппа. Женщина попала под колеса Hyundai Solaris, за рулем которого находился мужчина.

ДТП произошло вне зоны пешеходного перехода.

Женщина скончалась на месте происшествия. до приезда скорой. Погибшей на вид 30 лет.

Сейчас проводится проверка. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти разыскивают водителя, который насмерть сбил пешехода. На Южном полукольце водитель сбил мужчину 50-лет и скрылся. На данный момент его разыскивают правоохранители.

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