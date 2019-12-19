Глава ОСК заявил, что пожар на «Адмирале Кузнецове» не повлияет на бюджет ремонта

Президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов заявил, что пожар на авианосце «Адмирал Кузнецов» существенно не повлияет на сроки и бюджет ремонта, сообщает РИА «Новости».

«Адмирал Кузнецов» находится на ремонте в доке в Мурманске. Пожар произошел 12 декабря во время работ в первом энергоотсеке. Общая площадь возгорания составила 600 кв. метров. Загорелось дизельное топливо.С огнем боролись при помощи пенной атаки. Пожару присвоен второй (повышенные) номер сложности. Причиной возгорания, по предварительным данным, могло стать нарушение техники безопасности во время сварочных работ. В результате происшествия погибли два человека, 14 человек пострадали.

Ущерб из-за пожара на авианосце «Адмирал Кузнецов» может составить 95 млрд рублей. Речь идет не только о повреждении самого корабля, но также о ремонтном оборудовании и компенсациях для пострадавших и семей погибших, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник в штабе Северного флота.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что утром в пятницу, 13 декабря, на российском авианосце «Адмирал Кузнецов» полностью потушили пожар. Как сообщает ТАСС со ссылкой на главу Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексея Рахманова, возгорание на крейсере было полностью ликвидировано около восьми утра по московскому времени.