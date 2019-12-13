В Мурманске потушили пожар на крейсере «Адмирал Кузнецов»

Утром в пятницу, 13 декабря, на российском авианосце «Адмирал Кузнецов» полностью потушили пожар.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на главу Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексея Рахманова, возгорание на крейсере было полностью ликвидировано около восьми утра по московскому времени. Сейчас на крейсере начала работать комиссия по установлению причин пожара.

По данным территориального подразделения медицины катастроф, с крейсера госпитализировали 14 человек, один из них в тяжелом состоянии. Почти все из потерпевших получили отравление продуктами горения.

Спасатели продолжают искать тело одного члена экипажа, который бросился эвакуировать людей еще до приезда экстренных служб. Еще один военнослужащий погиб.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пожар на крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске унес жизнь одного человека.