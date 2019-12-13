В Мурманске потушили пожар на крейсере «Адмирал Кузнецов»

В Мурманске потушили пожар на крейсере &#171;Адмирал Кузнецов&#187;
Крейсер "Адмирал Кузнецов". Фото: Википедия

Утром в пятницу, 13 декабря, на российском авианосце «Адмирал Кузнецов» полностью потушили пожар.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на главу Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексея Рахманова, возгорание на крейсере было полностью ликвидировано около восьми утра по московскому времени. Сейчас на крейсере начала работать комиссия по установлению причин пожара.

По данным территориального подразделения медицины катастроф, с крейсера госпитализировали 14 человек, один из них в тяжелом состоянии. Почти все из потерпевших получили отравление продуктами горения.

Спасатели продолжают искать тело одного члена экипажа, который бросился эвакуировать людей еще до приезда экстренных служб. Еще один военнослужащий погиб.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пожар на крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске унес жизнь одного человека.

авианосец адмирал кузнецов крейсер мурманск пожар
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Маршала Новикова из-за прорыва трубы под землю провалились автомобили
Актриса Екатерина Дурова скончалась после продолжительной болезни
В Мурманске потушили пожар на крейсере «Адмирал Кузнецов»
Смольный оценил прибыль от туристического кластера «Горская» в ...
На ЗСД введут новый способ оплаты
Лжесотруднику ФСБ дали 11 лет «строгача» за похищение человека, ...
Жителям Ленобласти выдают новогодние елки по паспорту
Бизнесмен на Просвещения лишился 250 литров алкоголя, продаваемого без лицензии