Пожар на крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске унес жизнь одного человека

Пожар на крейсере &#171;Адмирал Кузнецов&#187; в Мурманске унес жизнь одного человека
Крейсер "Адмирал Кузнецов". Фото: Википедия

Военнослужащий погиб при пожаре на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов», сообщает пресс-служба Северного флота.

Спасатели обнаружили тело мужчины-военного во время тушения пожара на крейсере «Адмирал Кузнецов», который находится в Мурманске. Сотрудники пожарно-спасательной службы также продолжают поиски другого военнослужащего, отправившегося эвакуировать людей с самого начала задымления, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что по факту возникновения пожара на судне Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Согласно последним данным, травмы различной степени тяжести получили 12 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пожар произошел во время работ в первом энергоотсеке. Загорелось дизельное топливо.

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