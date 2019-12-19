В Петербурге шторм ночью повалил более 300 деревьев

В Петербурге шторм ночью повалил более 300 деревьев
Дерево рухнуло прямо на Citroen на Наличной улице. Фото: "ДТП и ЧП Петербург"

В ночь на 19 декабря шторм повалил 305 деревьев в Петербурге.

В частности, четыре дерева упали на машины — на Пулковской и Кубинской, на Симонова и набережной Обводного канала. В Удельном парке рухнувшие дерево порвало провода. Больше всего деревьев упало в Красносельском район – 78.

Также очевидцы сообщали о том, что дерево рухнуло прямо на Citroen, припаркованный у дома 20 по Наличной улице, а в Невском районе рухнувший из-за ураганного ветра рекламный щит серьезно повредил припаркованный Hyundai.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ночной шторм лишил Петербург новогодних украшений, полусотни деревьев, десятков рекламных стендов, а также строительных лесов и крыш. От сильного ветра досталось и машинам.

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